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【名家看監管】首源投資劉國傑：燒錢是不可持續！（附名家十大持倉名單）

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/04

分享：

內地加強對新經濟股的政策監管，引起市場震盪。不過，首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑表示，這並非中國獨有，且監管之下有利行業長期發展。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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