【名家看監管】首源投資劉國傑：燒錢是不可持續！（附名家十大持倉名單） 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/04 分享： 內地加強對新經濟股的政策監管，引起市場震盪。不過，首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑表示，這並非中國獨有，且監管之下有利行業長期發展。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 你可能感興趣 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 00:01 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 最新專欄文章 【內需潛力】晨星陳麗子：看好中國本土品牌長遠發展 今日 【內需潛力】晨星陳麗子：看好中國本土品牌長遠發展 【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 2021/08/03 【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 2021/08/02 【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 摩通私銀鄭子豐：幣策走向正常化 政策推動創新及工業升級 2021/08/02 摩通私銀鄭子豐：幣策走向正常化 政策推動創新及工業升級 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 2021/07/31 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 經濟 人物專訪 劉國傑 新經濟股 財富及資產管理 新經濟