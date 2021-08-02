極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 國際 07:00 2021/08/02 分享： 繼四奪大滿貫的網壇女將大坂直美後，再有頂尖運動員在世界級賽事，因心理問題臨場退賽，今次是被美國人譽為「史上最強」（Greatest Of All Time，簡稱GOAT）體操運動員的拜爾斯（Simone Biles），對美國人來講，事件的震撼程度，或許不亞於當年劉翔在京奧退賽。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 2021/07/30 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 電動車時代來臨 Tesla早着先機 2021/07/29 電動車時代來臨 Tesla早着先機 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 2021/07/28 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 動漫音樂貫穿東奧 巧妙弘揚軟實力 2021/07/27 動漫音樂貫穿東奧 巧妙弘揚軟實力 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 2021/07/25 英國冒險解封 以色列荷蘭前車可鑒 你可能感興趣 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 19:26 2021/07/30 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 電動車時代來臨 Tesla早着先機 19:54 2021/07/29 電動車時代來臨 Tesla早着先機 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 21:12 2021/07/28 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 最新專欄文章 「史上最強」女將退賽 過分吹捧反成惡魔之吻 今日 「史上最強」女將退賽 過分吹捧反成惡魔之吻 國金札記 - 拆解Tesla亮麗業績 跑贏傳統大廠9條街 2021/07/30 拆解Tesla亮麗業績 跑贏傳統大廠9條街 電動車時代來臨 Tesla早着先機 2021/07/29 電動車時代來臨 Tesla早着先機 國金札記 - 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 2021/07/29 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 2021/07/28 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 運動 運動員 奧運會 美國 運動 體操 傑出運動員