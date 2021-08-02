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極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻

國際 07:00 2021/08/02

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繼四奪大滿貫的網壇女將大坂直美後，再有頂尖運動員在世界級賽事，因心理問題臨場退賽，今次是被美國人譽為「史上最強」（Greatest Of All Time，簡稱GOAT）體操運動員的拜爾斯（Simone Biles），對美國人來講，事件的震撼程度，或許不亞於當年劉翔在京奧退賽。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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