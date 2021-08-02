【滙豐派息】滙豐派息英美大行中最手緊 近午後低位收市（第四版）

滙豐 （00005） 今午公布中期業績前，買家偷步入市，股價大升最多近半成，早段高見45.15元。滙豐中午收報44.6元，仍升3.6%。

惟滙豐在盈利大增情況下，僅派發中期息7美仙遜預期市場，午後股價升幅稍收窄。滙豐以接近午後低位43.45元收市，升幅收窄至不足1%，反映部份投資者感失望。

市場焦點全放在滙豐中期息會否恢復派中期息。滙豐中午公布次季盈利激增3.7倍勝預期，惟僅派遠遜市場預期及英美銀行同業。

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中期息美仙遜預期 英美銀行中最手緊

滙豐中午公布次季列帳稅前溢利按年勁彈3.7倍至51億美元，遠超市場預期；半年稅前盈利亦大增1.5倍至108億美元。惟滙豐派息手緊，派發中期息7美仙，相對今年2月末期息15美仙，大減53美仙。

在英倫銀行及美聯儲局全面撤銷銀行派息限制後，滙豐是唯一派息較去年末期息減少的大型銀行。派息水平亦遠低於分析員此前預期約8美仙至10美仙水平。

派息比率不足2成 遠低於40%最低目標

業績報告指出，滙豐資本比率充足，足以支持增長及提升資本回報，現預期可於2021年（原定2022年）過渡至40%至55%的目標派息比率。惟滙豐上半年每股盈利36美仙，按40%最低派息比率計，最少可派息14.4美仙，現上半年派息比率不足2成。

撰文：劉德斌