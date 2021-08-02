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樓價將是青衣新盤最大selling point ？

名家專區 11:33 2021/08/02

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青衣新盤薈藍即將於8月初推出市場，價單有望下周曝光，薈藍主打開放式及１房單位，以細單位因素下，薈藍呎價隨時挑戰青衣新高。

...

欄名 : 樓市分析

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