樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 名家專區 11:33 2021/08/02 分享： 青衣新盤薈藍即將於8月初推出市場，價單有望下周曝光，薈藍主打開放式及１房單位，以細單位因素下，薈藍呎價隨時挑戰青衣新高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 青衣薈藍化身智能大廈 無接觸開門系統+無接觸升降機按鈕+智能信箱 2021/07/28 青衣薈藍化身智能大廈 無接觸開門系統+無接觸升降機按鈕+智能信箱 【薈藍航拍】青衣寮肚路薈藍開售在即 留意位置+最新環境 2021/07/31 【薈藍航拍】青衣寮肚路薈藍開售在即 留意位置+最新環境 你可能感興趣 青衣薈藍化身智能大廈 無接觸開門系統+無接觸升降機按鈕+智能信箱 16:56 2021/07/28 青衣薈藍化身智能大廈 無接觸開門系統+無接觸升降機按鈕+智能信箱 【薈藍航拍】青衣寮肚路薈藍開售在即 留意位置+最新環境 12:00 2021/07/31 【薈藍航拍】青衣寮肚路薈藍開售在即 留意位置+最新環境 最新專欄文章 北區地價急升 農地補價要快手 2021/07/30 北區地價急升 農地補價要快手 東九龍甲廈空置壓力仍大 2021/07/29 東九龍甲廈空置壓力仍大 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 2021/07/28 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 新盤市場等待大型項目救市？ 2021/07/27 新盤市場等待大型項目救市？ 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 2021/07/26 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 薈藍 樓價 明翹匯 青衣 私人屋苑 發展商