▲ 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？

東京奧運游泳項目結束，美國獎牌數目驟眼看仍然獨領風騷，細看之下形勢天翻地覆。奧運游泳變得群雄並起，其中澳洲不只獎牌總數大躍進，劍鋒還直指一哥美國咽喉，後者有危險了。

游泳向來是奧運大項，與田徑一同撐起美國獎牌榜榜首地位。美國在東京奧運游泳30塊獎牌，雖與里約奧運33差不多（也是約佔總數3分1），但賽場英雄地從來只講冠軍。單計金牌，美國今次只有11面（另有10金9銅），比里約少了5面之多。

澳洲游泳獎牌則從里約的10面，翻倍至20面，分別有9金3銀8銅，只比美國少2面金牌。一哥美國被澳洲老二追貼了一大截。

里約只有1金5銀排第五的英國，在東京以4金3銀1銅成為第三。里約1金2銀3銅排第六的中國國家隊，今次倒轉變成3金2銀1銅排第四。上次只有2銀2銅的俄羅斯躍身第五，拿下2金2銀1銅。東道主日本2金1銀第六。中國香港也破天荒拿下2銀，排12位。

美國游泳隊依然強橫。男子大將積素（Caeleb Dressel）一人拿下5金，獲封「新水怪」，暫列東京奧運運動員獎牌榜之首。積素也是繼「水怪」史畢茲（Mark Spitz）和菲比斯（Michael Phelps）後，第3個在一屆奧運奪得3面個人游泳金牌的選手。

但美國泳隊的長久優勢也正被沖淡。美國在東京奧運游泳接力賽只得2金，比里約少了3金，還史無前例地，在奧運游泳接力賽三甲不入，而且不是一次是兩次，分別是男子4x200自由泳、男女混合4x100混合泳。美國隊在後者是唯一安排男將游最後一棒自由泳的隊伍，結果積素也只能把全隊名次由第八救至第五。

個人項目方面，獲獎牌美國泳手在今屆與上兩屆奧運，都差不多是16、17人，但金牌泳手卻在持續減少，倫敦奧運時有10人，里約奧運7人，東京奧運只剩5人。

可以看出，相比澳洲，美國泳隊過份依賴單一「絕世好手」爭金，惟像史畢茲、菲比斯這樣的奇才難以代代輩出。美國新冠疫情在發達國中最為嚴重，亦衝擊了以大學體育系統為核心的，美國運動員代表隊制度。美國女子蛙泳100米世界紀錄保持者莉莉金（Lilly King），就曾因為大學泳池關閉而要和隊友到水塘訓練，她今次只得2銀1銅。

反觀澳洲一直想打破悉尼、雅典奧運後獎牌低迷之局，政府自倫敦奧運以來為強項游泳投資了數千萬澳元，泳隊還專門下苦功鑽研尤其艱難的接力。東京奧運7個游泳接力項目，澳洲拿下2面金牌，並只有1個項目三甲不入。澳洲這勢頭，3年後巴黎奧運又會怎樣？美國泳隊要小心了。

▲ （新華社圖片）