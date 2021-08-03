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【政策檢視】 製造業擴張放緩 利好政策續發酵

研究報告 12:45 2021/08/03

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港股近波動，與內地股市、政策高度關連。從政策機遇上，近日最多憧憬的莫過財政政策對下半年基建支出的支持力度。國家統計局最新公布7月製造業採購經理指數（PMI）為50.4%，創下去年3月以來新低，更進一步觸發市場對後續利好政策的憧憬。

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欄名 : 大行有路捉

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