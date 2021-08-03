【政策檢視】 製造業擴張放緩 利好政策續發酵 研究報告 12:45 2021/08/03 分享： 港股近波動，與內地股市、政策高度關連。從政策機遇上，近日最多憧憬的莫過財政政策對下半年基建支出的支持力度。國家統計局最新公布7月製造業採購經理指數（PMI）為50.4%，創下去年3月以來新低，更進一步觸發市場對後續利好政策的憧憬。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】Tesal績佳 國產Model 3降價利好內地產業鏈 今日 【行業分析】Tesal績佳 國產Model 3降價利好內地產業鏈 【行業分析】當「碳中和」遇上限電 2021/07/31 【行業分析】當「碳中和」遇上限電 【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 2021/07/30 【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 2021/07/30 【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 2021/07/29 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 中國市場 市場動向 貨幣政策 經濟 採購 PMI 指數