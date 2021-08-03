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【行業分析】Tesal績佳 國產Model 3降價利好內地產業鏈

研究報告 09:43 2021/08/03

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隨着疫情好轉和各項刺激政策加持，汽車行業觸底反彈態勢明朗， 景氣度持續回升，美國電動車廠特斯拉（Tesla）今季度業績超出預期並公布特定車款價格將會下調，完善價格梯度。疫後內地車市料繼續唱好，部份品牌具有投資潛力。

...

欄名 : 大行有路捉

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