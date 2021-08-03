【行業分析】Tesal績佳 國產Model 3降價利好內地產業鏈 研究報告 09:43 2021/08/03 分享： 隨着疫情好轉和各項刺激政策加持，汽車行業觸底反彈態勢明朗， 景氣度持續回升，美國電動車廠特斯拉（Tesla）今季度業績超出預期並公布特定車款價格將會下調，完善價格梯度。疫後內地車市料繼續唱好，部份品牌具有投資潛力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】當「碳中和」遇上限電 2021/07/31 【行業分析】當「碳中和」遇上限電 【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 2021/07/30 【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 2021/07/30 【數據分析】企業利潤增速緩慢 利潤集中在上游產業 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 2021/07/29 【行業分析】智能駕駛崛起 汽車軟件潛力大 【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 2021/07/28 【行業分析】5G大勢所趨 下游行業嶄露頭角 新能源 疫情 菱電電控（滬：688667） 科博達（滬：603786） 法拉電子（滬：600563） 中科創達（深：300496） 技術應用 華域汽車（滬：600741） 上海 服務