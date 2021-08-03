重汽轉強勢 高息是賣點

內地股市昨日顯著反彈，國企指數則升103點或1.1%，收報9336點，不排除反彈到周六「立秋」前，有利板塊反彈兼且輪動，昨日見中國重汽（03808）調整半年後急升兼且放量升破下降軌，盡管其未來盈利只是

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