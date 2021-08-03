重汽轉強勢 高息是賣點 名家專區 2021/08/03 分享： 內地股市昨日顯著反彈，國企指數則升103點或1.1%，收報9336點，不排除反彈到周六「立秋」前，有利板塊反彈兼且輪動，昨日見中國重汽（03808）調整半年後急升兼且放量升破下降軌，盡管其未來盈利只是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指26000震盪整固 新能源車開動引擎（第四版） 2021/08/02 恒指26000震盪整固 新能源車開動引擎（第四版） 中字股實力談 - 中燃被低估 增長不輸蝕 2021/07/31 中燃被低估 增長不輸蝕 中字股實力談 - 港股震盪築底 8月繼續紅燈（第四版） 2021/07/30 港股震盪築底 8月繼續紅燈（第四版） 中字股實力談 - 長汽強者愈強 盈利續高增長 2021/07/30 長汽強者愈強 盈利續高增長 中字股實力談 - 港股反彈未完 追捧騰訊阿里（第四版） 2021/07/29 港股反彈未完 追捧騰訊阿里（第四版） 中國重汽（03808） 銷售 補貼 汽車股 一汽解放（深：000800） 福田汽車（滬：600166） 江淮汽車（滬：600418） 新能源 人民幣 板塊