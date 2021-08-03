宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會

對於近日中國股票市場的調整，投資者不禁會問：市場波動是舊常態、新常態還是持續的現象？過去數星期，個別行業及板塊面臨更嚴謹的監管政策，導致若干行業股份被明顯拋售。然而，針對個別行業的監管及政策轉變，發生

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