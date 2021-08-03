宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會 名家專區 2021/08/03 分享： 對於近日中國股票市場的調整，投資者不禁會問：市場波動是舊常態、新常態還是持續的現象？過去數星期，個別行業及板塊面臨更嚴謹的監管政策，導致若干行業股份被明顯拋售。然而，針對個別行業的監管及政策轉變，發生 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 謝企剛 宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股 2021/07/30 信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股 專訪 - 長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 2021/07/29 長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 專訪 - 加皇段乃榕︰借鑑電動車 做永續投資 2021/07/28 加皇段乃榕︰借鑑電動車 做永續投資 光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 2021/07/27 光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 2021/07/23 首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 大行報告 板塊 電動車 反壟斷 物業管理 生物科技 政府政策 太陽能 碳中和 教育行業