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宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會

名家專區 2021/08/03

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對於近日中國股票市場的調整，投資者不禁會問：市場波動是舊常態、新常態還是持續的現象？過去數星期，個別行業及板塊面臨更嚴謹的監管政策，導致若干行業股份被明顯拋售。然而，針對個別行業的監管及政策轉變，發生

...

撰文 : 謝企剛 宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理

欄名 : 名家觀點

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