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車股成國策贏家 比亞迪刀片電池受捧

名家專區 2021/08/03

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資金強攻國策股，中共中央政治局會議上周提出，要支持新能源汽車加快發展，電動車股周一齊齊爆上，但留意炒風趨向過熱，看好前景的投資者不妨伺機而動。

供需驅動相關板塊向上

綜合市場看法，目前政策，以及供應、需求

...

撰文 : 區嘉俊

欄名 : 交易講場

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