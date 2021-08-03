車股成國策贏家 比亞迪刀片電池受捧 名家專區 2021/08/03 分享： 資金強攻國策股，中共中央政治局會議上周提出，要支持新能源汽車加快發展，電動車股周一齊齊爆上，但留意炒風趨向過熱，看好前景的投資者不妨伺機而動。 供需驅動相關板塊向上 綜合市場看法，目前政策，以及供應、需求 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 投資主題轉變？ 外資學懂買國策股 2021/08/02 投資主題轉變？ 外資學懂買國策股 交易講場 - 恐慌性拋售結束 是否入市良機？ 2021/07/31 恐慌性拋售結束 是否入市良機？ 交易講場 - 教育股僅短炒 基本因素未轉好 2021/07/30 教育股僅短炒 基本因素未轉好 交易講場 - 港股兩因素 恐難擺脫小漲大回格局 2021/07/29 港股兩因素 恐難擺脫小漲大回格局 交易講場 - 北水非一面倒沽貨 買貨額同步增 2021/07/28 北水非一面倒沽貨 買貨額同步增 股票 汽車 新能源 電動車 比亞迪股份（01211） 比亞迪（深：002594） 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車－W（09868） 長城汽車（02333） 長城汽車（滬：601633）