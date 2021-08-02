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樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增

名家專區 09:00 2021/08/02

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近月住宅租務市場明顯轉旺，10大屋苑連續兩個月突破400宗成交，除了內地大學生租樓潮帶動外，另一個主要原因是，上半年樓價累積一定升幅，樓價超出市民負擔能力，不少準買家轉買為租，帶動租金回升。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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