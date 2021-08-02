樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 名家專區 09:00 2021/08/02 分享： 近月住宅租務市場明顯轉旺，10大屋苑連續兩個月突破400宗成交，除了內地大學生租樓潮帶動外，另一個主要原因是，上半年樓價累積一定升幅，樓價超出市民負擔能力，不少準買家轉買為租，帶動租金回升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 2021/07/15 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 2021/07/24 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 2021/07/27 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 你可能感興趣 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 01:00 2021/07/15 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 14:00 2021/07/24 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 14:00 2021/07/27 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 最新專欄文章 專家樓論 - 大手工廈成交 下半年料續旺 2021/08/02 大手工廈成交 下半年料續旺 專家樓論 - 如何解讀私宅潛在供應量 2021/07/31 如何解讀私宅潛在供應量 專家樓論 - 樓價飛漲 焗買細戶 2021/07/30 樓價飛漲 焗買細戶 專家樓論 - 土地共享 爭取三贏 2021/07/29 土地共享 爭取三贏 專家樓論 - 閙缺地荒 新界地皮 市區地價 2021/07/29 閙缺地荒 新界地皮 市區地價 二手市場 美聯物業 樓價 CCL 供樓負擔