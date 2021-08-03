【騰訊股價】官媒批網遊「精神鴉片」 騰訊股價二次探底（第三版）

內地監管風波未因中證監早前安撫華爾街大行而平息，餘波繼續接浪。今次監管矛頭再指向網上遊戯，遭官媒狠批為「精神鴉片」，拖累騰訊 （00700） 為首的網遊股現洗倉式下瀉。

騰訊今早股價最多大跌約11%，低見423.6元，再迫近上周三低位422元；網易 （09999） 更一度跌逾一成半，低見133.4元。

眼見監管風波再度觸動投資者神經，發文的《經濟參考網》中午刪除文章，支持騰訊及網易跌幅顯著收窄，收市分別跌約6%及8%，惟仍未能收復一半失地。

新華社主管官媒《經濟參考網》今早開市前發文，以「"精神鴉片" 竟長成數千億產業」為題，引述專家報告提醒網絡遊戲危害，促及早合理規範。文章點名批評騰訊旗下網遊《王者榮耀》最多。

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騰訊今早二次尋底，以去年3月疫情低位約325元，大升至今年2月中高位775元，約450元累積升幅，按黃金分割量度的關鍵支持位約431元，今早再度失守。雖然騰訊初現雙底喘定跡象，惟監管大捧當局，現仍難言回穩。

內地當局監管風波，由科網平台，擴大至補習教育及房地產等不同行業，令外資聚焦監管風險，一度引發外資洗倉式減持中概股。港股上周二在3,600億元創紀錄成交下，恒指大跌逾1,200點。

期後中證監網上約談主要投資銀行高層，強調教育部份監管有針對性，無意損害其他行業公司，中概股普遍連日急彈。現事隔不足一星期，官媒再針對網遊產業出重招，引發騰訊、網易為首的網遊股洗倉潮。今次事件隱隱向市場展示，不同行業的監管方案都已擬備放於抽屜，一旦市況回穩，時機合適時隨時可拿出開展加強監管工作。

今早大跌市趁仍有不少投資者騰訊超賣撈底，例如425元買入價便有多達1,900個買盤掛出，輪候買入約62萬股，涉資逾2.6億元。盡管今早成功撈底騰訊買家，午後已有不錯利潤，惟筆者認為在監管風險未明前，投機性趁吸風險似乎仍太高。

監管風波持續發酵，對中概科技股投資信心動搖的，相信亦不限於外資。截至昨日，北水已連續13個個交易日淨沽騰訊，累計走資約223億元。北水今日走資轉急，全日淨流出逾49億元，騰訊料續為走資重災區。

撰文：劉德斌