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【騰訊股價】官媒批網遊「精神鴉片」 騰訊股價二次探底（第二版）

財金 12:13 2021/08/03

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內地監管風波未因中證監早前安撫華爾街大行而平息，反有愈演愈烈之勢。今次監管矛頭再指向網上遊戯，遭官媒狠批為「精神鴉片」，拖累騰訊 （00700） 為首的網遊股現洗倉式下瀉。

騰訊今早股價最多大跌約11%，暫低見423.6元，再迫近上周三低位422元；網易 （09999） 更一度跌逾一成半，低見133.4元。

新華社主管官媒《經濟參考網》今早開市前發文，以「"精神鴉片" 竟長成數千億產業」為題，引述專家報告提醒網絡遊戲危害，促及早合理規範。文章點名批評騰訊旗下網遊《王者榮耀》最多。

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騰訊今早二次尋底，以去年3月疫情低位約325元，大升至今年2月中高位775元，約450元累積升幅，按黃金分割量度的關鍵支持位約431元，今早再度失守。若今明連續兩日於431元以下收市，後市恐進一步下試約400元心理關口。

內地當局監管風波，由科網平台，擴大至補習教育及房地產等不同行業，令外資聚焦監管風險，一度引發外資洗倉式減持中概股。港股上周二再3,600億元創紀錄成交下，恒指大跌逾1,200點。

期後中證監網上約談主要投資銀行高層，強調教育部份監管有針對性，無意損害其他行業公司，中概股普遍連日急彈。現事隔不足一星期，官媒再針對網遊產業出重招，引發騰訊、網易為首的網遊股洗倉潮。市場憂慮會否向其他中概股擴散，宜密切注視。

對中概科技股投資信心動搖的，相信亦不限於外資。截至昨日，北水已連續13個個交易日淨沽騰訊，累計走資約223億元。北水今早走資轉急，半日淨流出逾37億元，騰訊料續為走資重災區。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 港股脈博

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