  • 28°C
香港時間 : 2021803日 (週二) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？

名家專區 11:47 2021/08/03

分享：

今年一手市場已錄得近１萬宗成交，在經濟持續復甦下，預計餘下數月仍然會維持暢旺，加上即將有大型新盤開售，料全年錄得約1.8萬宗成交。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

新盤市場等待大型項目救市？
2021/07/27
新盤市場等待大型項目救市？
如何解讀私宅潛在供應量
2021/07/31
如何解讀私宅潛在供應量
高價投地 催旺新界新盤
今日
高價投地 催旺新界新盤

你可能感興趣

新盤市場等待大型項目救市？
12:03 2021/07/27
新盤市場等待大型項目救市？
如何解讀私宅潛在供應量
14:00 2021/07/31
如何解讀私宅潛在供應量
高價投地 催旺新界新盤
今日 01:00
高價投地 催旺新界新盤

最新專欄文章

樓價將是青衣新盤最大selling point ？
2021/08/02
樓價將是青衣新盤最大selling point ？
北區地價急升 農地補價要快手
2021/07/30
北區地價急升 農地補價要快手
東九龍甲廈空置壓力仍大
2021/07/29
東九龍甲廈空置壓力仍大
50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？
2021/07/28
50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？
新盤市場等待大型項目救市？
2021/07/27
新盤市場等待大型項目救市？
一手市場 疫情 天水圍

下一篇文章

【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版