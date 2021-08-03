疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 名家專區 11:47 2021/08/03 分享： 今年一手市場已錄得近１萬宗成交，在經濟持續復甦下，預計餘下數月仍然會維持暢旺，加上即將有大型新盤開售，料全年錄得約1.8萬宗成交。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤市場等待大型項目救市？ 2021/07/27 新盤市場等待大型項目救市？ 如何解讀私宅潛在供應量 2021/07/31 如何解讀私宅潛在供應量 高價投地 催旺新界新盤 今日 高價投地 催旺新界新盤 你可能感興趣 新盤市場等待大型項目救市？ 12:03 2021/07/27 新盤市場等待大型項目救市？ 如何解讀私宅潛在供應量 14:00 2021/07/31 如何解讀私宅潛在供應量 高價投地 催旺新界新盤 今日 01:00 高價投地 催旺新界新盤 最新專欄文章 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 2021/08/02 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 北區地價急升 農地補價要快手 2021/07/30 北區地價急升 農地補價要快手 東九龍甲廈空置壓力仍大 2021/07/29 東九龍甲廈空置壓力仍大 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 2021/07/28 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 新盤市場等待大型項目救市？ 2021/07/27 新盤市場等待大型項目救市？ 一手市場 疫情 天水圍