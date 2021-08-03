【資金流向】追蹤恒生科指資金追平國指 晉身港股第二旗艦指數?

恒生科技指數上周推出剛於一周年，根據恒指公司最近數據，追蹤恒生科技指數ETF的資金，7月底約43億美元，追平追蹤恒生國企指數ETF的資金規模。

若單以追蹤指數的ETF視之，恒生科指推出短短一年，已追上國指並列港股市場第二旗艦指數。

科指資金規模首減 國指減幅更急

惟追蹤恒生科指的資金規模，7月實際上是縮減了約8.5%，由47億美元減至43億美元，亦為恒指公司公布每月數據以來首次下跌。資產縮減仍能追平國指，是由於追蹤國指的資金規模縮水更急速，7月大減逾17%。

更何況追蹤恒生科指資金縮減，又不反映恒生科指ETF有走資情況。恒生科指於7月大跌近17%，相對追蹤指數的ETF縮水8.5%，扣減後實際仍錄約8%資金淨流入；至於國指7月約跌約13%，追蹤指數的資金卻大縮水逾17%，實際有約4%資金淨流出。

科指期貨期權交易 仍遠遜國指

筆者亦認為，單以追蹤指數的ETF資金規模，衡量恒生科指已晉身港股第二旗艦有欠全面。恒生科指衍生產品的活躍程度便遠不及國指，恒生科指不單窩輪、牛熊證交投疏落，港交所 （00388） 場內買賣的指數期貨及期權亦不算活躍，7月日均成交分別只有約2萬及1,100張合約；相對國指期貨、期權，7月日均成交分別達15萬張及7萬多張，繼續努力追趕空間還有很多。

撰文：劉德斌