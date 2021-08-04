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【行業分析】澳門橫琴一體化 彩博業迎機遇

研究報告 08:58 2021/08/04

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澳門博彩業發展蓬勃，惟受疫情影響，有關業務受到牽連。近年中國政府推出一系列圍繞橫琴、澳門的新政策，協助澳門轉型，博彩板塊部份企業甚具潛力，值得留意。

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欄名 : 大行有路捉

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