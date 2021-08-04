【行業分析】澳門橫琴一體化 彩博業迎機遇 研究報告 08:58 2021/08/04 分享： 澳門博彩業發展蓬勃，惟受疫情影響，有關業務受到牽連。近年中國政府推出一系列圍繞橫琴、澳門的新政策，協助澳門轉型，博彩板塊部份企業甚具潛力，值得留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【政策檢視】 製造業擴張放緩 利好政策續發酵 2021/08/03 【政策檢視】 製造業擴張放緩 利好政策續發酵 【行業分析】投行盈利能力增強 2021/08/03 【行業分析】投行盈利能力增強 【行業分析】Tesal績佳 國產Model 3降價利好內地產業鏈 2021/08/03 【行業分析】Tesal績佳 國產Model 3降價利好內地產業鏈 【行業分析】當「碳中和」遇上限電 2021/07/31 【行業分析】當「碳中和」遇上限電 【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 2021/07/30 【行業分析】內地再調整鋼鐵商品出口稅收政策 抑制鋼價上漲 酒店 疫情 博彩 港股 自由行 澳門 珠海 大灣區 澳博控股（00880） 港股通