還原Archegos爆倉來龍去脈 揭瑞信自招禍災 國際 18:51 2021/08/03 分享： 今年初對沖基金Archegos的爆倉事件，瑞士信貸集團（Credit Suisse）的慘重損失，在上月底公布的新一季業績中繼續有反映，令其盈利急挫78%。除了財報，瑞信還公布了一份Archegos事件的詳盡報告，委託外部獨立專家寶維斯律師事務所（Paul, Weiss）作全面調查，還原這場風暴的來龍去脈，值得關注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 2021/08/02 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 「史上最強」女將退賽 過分吹捧反成惡魔之吻 2021/08/02 「史上最強」女將退賽 過分吹捧反成惡魔之吻 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 2021/08/02 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 拆解Tesla亮麗業績 跑贏傳統大廠9條街 2021/07/30 拆解Tesla亮麗業績 跑贏傳統大廠9條街 電動車時代來臨 Tesla早着先機 2021/07/29 電動車時代來臨 Tesla早着先機 你可能感興趣 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 14:30 2021/08/02 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 「史上最強」女將退賽 過分吹捧反成惡魔之吻 01:00 2021/08/02 「史上最強」女將退賽 過分吹捧反成惡魔之吻 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 07:00 2021/08/02 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 最新專欄文章 國金札記 - 奧運泳將群雄並起 美國一哥地位危矣 今日 奧運泳將群雄並起 美國一哥地位危矣 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 2021/08/02 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 2021/08/02 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 「史上最強」女將退賽 過分吹捧反成惡魔之吻 2021/08/02 「史上最強」女將退賽 過分吹捧反成惡魔之吻 國金札記 - 拆解Tesla亮麗業績 跑贏傳統大廠9條街 2021/07/30 拆解Tesla亮麗業績 跑贏傳統大廠9條街 金融機構 經濟 風險管理 基金 瑞士 金融 對沖基金