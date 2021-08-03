還原Archegos爆倉來龍去脈 揭瑞信自招禍災

今年初對沖基金Archegos的爆倉事件，瑞士信貸集團（Credit Suisse）的慘重損失，在上月底公布的新一季業績中繼續有反映，令其盈利急挫78%。除了財報，瑞信還公布了一份Archegos事件的詳盡報告，委託外部獨立專家寶維斯律師事務所（Paul, Weiss）作全面調查，還原這場風暴的來龍去脈，值得關注。

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