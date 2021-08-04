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Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈

國際 19:04 2021/08/04

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今年初對基金Archegos爆倉事件，瑞士信貸集團（Credit Suisse）的慘重損失，在上月底公布的新一季業績中陸續有反映，令其盈利急挫78%。除了財報，瑞信還公布了一份Archegos事件的詳盡報告，委託外部獨立專家寶維斯律師事務所（Paul, Weiss）作全面調查，還原這場風暴的來龍去脈，值得關注。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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