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【內需潛力】晨星陳麗子：看好中國本土品牌長遠發展

名家專區 07:43 2021/08/04

分享：

在發達經濟體當中，消費一項佔GDP的比重較大，以美國為例，消費則貢獻GDP比重約70%至80%左右。而在中國，2020年中國最終消費佔GDP比重約55%，與一般發達國家相比，仍有很大增長空間。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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