【內需潛力】晨星陳麗子：看好中國本土品牌長遠發展 名家專區 07:43 2021/08/04 分享： 在發達經濟體當中，消費一項佔GDP的比重較大，以美國為例，消費則貢獻GDP比重約70%至80%左右。而在中國，2020年中國最終消費佔GDP比重約55%，與一般發達國家相比，仍有很大增長空間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 你可能感興趣 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 00:01 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 最新專欄文章 【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 2021/08/03 【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 2021/08/02 【策略師專訪】美股要大跌？ 估值雖貴 未敢看淡！ 摩通私銀鄭子豐：幣策走向正常化 政策推動創新及工業升級 2021/08/02 摩通私銀鄭子豐：幣策走向正常化 政策推動創新及工業升級 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 2021/07/31 【名家看車股】造車市場群雄角逐？鄭子豐：碳中和屬長綫投資主題！ 【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！ 2021/07/30 【內房危機】內房股跌夠未？摩通鄭子豐：唔敢講內房係「抵買」！ 經濟 股票 品牌 啤酒 行業 中國 亞洲