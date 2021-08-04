二綫屋苑價格急升 慎防估價不足要撻訂 名家專區 09:00 2021/08/04 分享： 樓價持續上升，銀行估價雖然跟隨向上，但部分二屋苑估價未必能跟上升幅，近日市場便有買家高價買二綫屋苑單位，但銀行估價不足而要撻訂離場，準買家入市時亦要小心管理風險。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 2021/07/22 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 2020/11/02 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 你可能感興趣 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 12:39 2021/07/22 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 12:48 2020/11/02 負資產按季升6成 放寬按揭惹的禍？ 最新專欄文章 專家樓論 - 差一點點破萬 今日 差一點點破萬 專家樓論 - 高價投地 催旺新界新盤 2021/08/03 高價投地 催旺新界新盤 專家樓論 - 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 2021/08/02 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 專家樓論 - 大手工廈成交 下半年料續旺 2021/08/02 大手工廈成交 下半年料續旺 專家樓論 - 如何解讀私宅潛在供應量 2021/07/31 如何解讀私宅潛在供應量 二手市場 估價 碧湖花園 撻訂 銀行