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二綫屋苑價格急升  慎防估價不足要撻訂

名家專區 09:00 2021/08/04

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樓價持續上升，銀行估價雖然跟隨向上，但部分二屋苑估價未必能跟上升幅，近日市場便有買家高價買二綫屋苑單位，但銀行估價不足而要撻訂離場，準買家入市時亦要小心管理風險。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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