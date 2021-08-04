【中國疫情】Delta病毒再考驗 封鎖還是保運行？

在江蘇南京爆發的新一輪新冠疫情在全國快速蔓延，已有近半省市「中招」，多地重新提升了防控標準，包括封鎖社區及交通管制。來勢洶洶的Delta病毒正在顛覆去年以來的防疫經驗，更嚴峻的疫情也讓中國重新面臨選擇，暫停一切還是力保運行？

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