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蒙牛高增長 飲奶抗疫情

名家專區 2021/08/04

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國企指數繼續9200點上落，短期阻力位9400點和9700點，要留意是內地疫情反彈，昨日刺激疫苗股走高，不妨留意平均綫滙聚待變的蒙牛乳業（02319），除了盈利今年可以恢復高增長外，國家衞健委去年提出

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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蒙牛乳業（02319） 伊利股份（滬：600887） 疫情 疫苗 食品 奶粉 人民幣

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