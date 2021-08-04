蒙牛高增長 飲奶抗疫情

國企指數繼續9200點上落，短期阻力位9400點和9700點，要留意是內地疫情反彈，昨日刺激疫苗股走高，不妨留意平均綫滙聚待變的蒙牛乳業（02319），除了盈利今年可以恢復高增長外，國家衞健委去年提出

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