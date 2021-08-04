蒙牛高增長 飲奶抗疫情 名家專區 2021/08/04 分享： 國企指數繼續9200點上落，短期阻力位9400點和9700點，要留意是內地疫情反彈，昨日刺激疫苗股走高，不妨留意平均綫滙聚待變的蒙牛乳業（02319），除了盈利今年可以恢復高增長外，國家衞健委去年提出 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股震盪未結束 板塊輪到疫苗股（第四版） 2021/08/03 港股震盪未結束 板塊輪到疫苗股（第四版） 中字股實力談 - 重汽轉強勢 高息是賣點 2021/08/03 重汽轉強勢 高息是賣點 中字股實力談 - 恒指26000震盪整固 新能源車開動引擎（第四版） 2021/08/02 恒指26000震盪整固 新能源車開動引擎（第四版） 中字股實力談 - 中燃被低估 增長不輸蝕 2021/07/31 中燃被低估 增長不輸蝕 中字股實力談 - 港股震盪築底 8月繼續紅燈（第四版） 2021/07/30 港股震盪築底 8月繼續紅燈（第四版） 蒙牛乳業（02319） 伊利股份（滬：600887） 疫情 疫苗 食品 奶粉 人民幣