施羅德佘康如：看好網購及再生能源

投資者擔心加息時代將會重臨，加上通脹預期持續升溫，為市況前景蒙上陰霾。不過，我們認為通脹升溫屬短期因素，加息隱憂對市場實質威脅並不大，故維持對股市正面的看法。另外，市場上部分備受關注的主題經歷高位後回

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