施羅德佘康如：看好網購及再生能源 名家專區 2021/08/04 分享： 投資者擔心加息時代將會重臨，加上通脹預期持續升溫，為市況前景蒙上陰霾。不過，我們認為通脹升溫屬短期因素，加息隱憂對市場實質威脅並不大，故維持對股市正面的看法。另外，市場上部分備受關注的主題經歷高位後回 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 佘康如 施羅德投資多元化資產聯席投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會 2021/08/03 宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會 信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股 2021/07/30 信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股 專訪 - 長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 2021/07/29 長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 專訪 - 加皇段乃榕︰借鑑電動車 做永續投資 2021/07/28 加皇段乃榕︰借鑑電動車 做永續投資 光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 2021/07/27 光銀林樵基：Delta肆虐 經濟堪憂 經濟 股票 投資策略 亞洲 加息 網上購物 施羅德 大行報告 可持續發展 美元