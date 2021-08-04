【大市拆局】騰訊喘穩暫脫險 反彈動力還看北水流向（第二版）

官媒再盯上網遊行業為監管對象，引發騰訊 （00700） 為首網遊股洗倉式下挫。官媒刪文及刪除「精神鴉片」等狠批字眼後再發文，支持騰訊及一眾網遊股今早普遍低位反彈。

騰訊早市段段一度升逾5%，高見469.8元，收報467.8元，仍升4.9%；心動公司 （02400） 及網龍 （00777） 最多同升約5%及4%。惟獨網易 （09999） 今早繼續偏軟，為表現最差網遊股。

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騰訊今早曾升越昨日高位468.8元，短綫股價有望暫時喘穩。惟一如筆者在今日見報專欄《透視中港美》文章「官媒定性狠批 騰訊創傷難癒」，官媒因應市況調整抨擊網遊的口徑，不會改變整肅網遊行業的定調。監管行動大捧蓄勢待發，投資信心短綫復甦不易，股價重拾升軌仍言之尚早。

要投資者放下戒心，需要有更多利好訊號，其中一項是北水資金流向。今日文章統計了北水過去14個交易日連續減持騰訊，累計走資約268億元，期間騰訊股價累跌近20%。

北水今早初見回流迹象，港股通半日淨吸資約24億元，扭轉昨日再走資49億元的流向。騰訊今早部份股價北水買盤較明顯，例如461.4元曾見接近全板買盤均來自代表深圳交易所的經紀牌。收市後公布北水流向數據，有否資金回流騰訊，值得密切注視。

撰文：劉德斌