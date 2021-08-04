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【港股脈博】騰訊喘穩關鍵 先看北水是否回流

財金 10:55 2021/08/04

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官媒再盯上網遊行業為監管對象，引發騰訊 （00700） 為首網遊股洗倉式下挫。官媒刪文及刪除「精神鴉片」等狠批字眼後再發文，支持騰訊及一眾網遊股今早普遍低位反彈。

騰訊早段一度升逾4%，高見465元，其後高位稍回，上午10時30分，新報455.8元，升2.2%；心動公司 （02400） 及網龍 （00777） 最多升近5%及4%。網易 （09999） 今早繼續偏軟，為表現最差網遊股。

    點擊圖片放大

騰訊短綫反彈若持續，並升越昨日高位468.8元，短綫股價望暫喘穩續彈。惟一如筆者在今日見報專欄《透視中港美》文章「官媒定性狠批 騰訊創傷難癒」，官媒因應市況調整抨擊網遊的口徑，不會改變整肅網遊行業的定調。監管行動大捧蓄勢待發，投資信心短綫復甦不易，股價仍難言回穩。

要投資者暫時放下戒心，需要有更多利好訊號，其中一項是北水資金流向。今日文章統計了北水過去14個交易日連續減持騰訊，累計走資約268億元，期間騰訊股價累跌近20%。

北水今早初見回流迹象，部份股價北水買盤較明顯，曾見接近全板買盤均來自代表深圳交易所的經紀牌。收市後公布北水流向數據，有否資金回流騰訊，值得密切注視。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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