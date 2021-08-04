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全幢工廈成投資者熱捧對象

名家專區 11:56 2021/08/04

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下半年投資市場全幢工廈強勢持續，單計過去1個月，市場便錄5宗全幢工廈成交，相信主要因為全幢工廈發展相對靈活，亦需時重建增值，適合作中長線投資，故成財團追捧對象。

...

欄名 : 樓市分析

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