全幢工廈成投資者熱捧對象 名家專區 11:56 2021/08/04 分享： 下半年投資市場全幢工廈強勢持續，單計過去1個月，市場便錄5宗全幢工廈成交，相信主要因為全幢工廈發展相對靈活，亦需時重建增值，適合作中長線投資，故成財團追捧對象。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 2021/03/11 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 價格低回報高 工廈市場復甦快 2021/07/14 價格低回報高 工廈市場復甦快 大手工廈成交 下半年料續旺 2021/08/02 大手工廈成交 下半年料續旺 你可能感興趣 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 14:00 2021/03/11 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 價格低回報高 工廈市場復甦快 18:28 2021/07/14 價格低回報高 工廈市場復甦快 大手工廈成交 下半年料續旺 01:00 2021/08/02 大手工廈成交 下半年料續旺 最新專欄文章 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 2021/08/02 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 北區地價急升 農地補價要快手 2021/07/30 北區地價急升 農地補價要快手 東九龍甲廈空置壓力仍大 2021/07/29 東九龍甲廈空置壓力仍大 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 2021/07/28 50大屋苑一半已破頂 哪個屋苑先跑？ 工廈 商舖 粉嶺 觀塘 屯門 商廈