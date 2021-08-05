【內房觀察】地產關門、物管開窗？ 研究報告 09:08 2021/08/05 分享： 隨全面降準政策、住房和城鄉建設部等8個部門聯發《整治通知》新政相繼出台後，對房地產和物管市場發展趨勢兩極？雖然政策實行較嚴，惟安信國際認為，經濟增長不確定性等外部環境因素，地產板塊估值低迷，政策走向仍有待觀察；而物管板塊方面，物管龍頭企業未來走勢利好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【市場潮流】「重製造」大勢所趨 留意三大板塊 2021/08/04 【市場潮流】「重製造」大勢所趨 留意三大板塊 【行業分析】國內新能源汽車產銷速增高 中游動力電池需求旺盛 2021/07/30 【行業分析】國內新能源汽車產銷速增高 中游動力電池需求旺盛 【行業分析】國產啤走高端化 啤酒板塊有望提價 2021/07/29 【行業分析】國產啤走高端化 啤酒板塊有望提價 【雙減政策】教育新政落地 教育股震蕩未完 2021/07/28 【雙減政策】教育新政落地 教育股震蕩未完 【經濟展望】下半年中國經濟趨勢向好 2021/07/23 【經濟展望】下半年中國經濟趨勢向好 市場動向 中國市場 港股 板塊 地產