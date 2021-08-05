【內房觀察】地產關門、物管開窗？

隨全面降準政策、住房和城鄉建設部等8個部門聯發《整治通知》新政相繼出台後，對房地產和物管市場發展趨勢兩極？雖然政策實行較嚴，惟安信國際認為，經濟增長不確定性等外部環境因素，地產板塊估值低迷，政策走向仍有待觀察；而物管板塊方面，物管龍頭企業未來走勢利好。

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