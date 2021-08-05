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【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/05

分享：

接連遭供應商追款、穆迪下調企業家族評級至「Caa1」、出售恒騰 （00136） 股份回籠資金......有關恒大 （03333） 負債危機的消息，本周仍不絕於耳。

有投資者擔心恒大危機最終會爆煲收場，不過，曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，他又未如此悲觀：

我又覺得恒大未必會倒。恒大問題是負債，但恒大有資產，咪賣資產還債。

曾淵滄舉例，當年海航也將已拍下的啟德地皮出讓予會德豐還債，恒大有資產，可以縮水應急，「咪搵自己『沙煲兄弟』賣地囉！」

專訪摩通私銀鄭子豐 分享調整市部署，詳見：【下一頁

他以2003年的新世界發展 （00017） 作例：「2003年都有人話新世界會執笠，結果新世界（股價）跌到跌出恒指。我就當時買入新世界，結果它由2003年的2蚊，升到2007年20蚊，我當年等錢使就沽貨，賺左10倍。」

恒大未大到不能倒

有意見認為，恒大可能如2008年的雷曼兄弟，成為「大到不能倒」的企業，迫使中央出手相助。曾淵滄又認為未必：

在國家主席習近平眼中，恒大大極都係Nothing，未去到「大到不能倒」。中國銀行出事可能大件事，恒大就未必。

至於其他內房，他認為正受「三條紅綫」嚴厲監管，「一唔守就制裁，方法好簡單：唔借錢比你，你就即刻死。」

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本報記者：陳煒傑

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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