【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:28 2021/08/05 分享： 瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆，她在接受《投資理財周刊》專訪時表示： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 你可能感興趣 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 00:01 2021/08/02 專訪摩通私銀鄭子豐 調整市吼長期主題 槓鈴策略迎業績期 最新專欄文章 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 今日 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 今日 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 【名家看監管】首源投資劉國傑：燒錢是不可持續！（附名家十大持倉名單） 2021/08/04 【名家看監管】首源投資劉國傑：燒錢是不可持續！（附名家十大持倉名單） 【內需潛力】晨星陳麗子：看好中國本土品牌長遠發展 2021/08/04 【內需潛力】晨星陳麗子：看好中國本土品牌長遠發展 【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 2021/08/03 【綠色科技】瑞銀胡一帆：電動車產業鏈未來會跑贏！ 人物專訪 胡一帆 汽車 財富及資產管理 瑞銀 亞太 經濟 晶片 中國