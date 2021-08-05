蘇炳添東奧創造歷史 廣東產業支撐不可缺 中國 08:00 2021/08/05 分享： 萬眾矚目的東京奧運男子100米短跑準決賽中，今年傷癒復出不久的暨大體育學院副教授蘇炳添，以近32歲「高齡」跑出9秒83破亞洲紀錄的成績，成為首位晉身奧運百米決賽的中國人，為國爭光。蘇炳添的成功，除了個人天賦、努力之外，廣東對體育的投資，以及高度產業化，可能也是幫助他成功的因素之一。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【東京奧運】中國宜抓緊蘇炳添機遇 免重蹈劉翔後繼無人覆轍 2021/08/03 【東京奧運】中國宜抓緊蘇炳添機遇 免重蹈劉翔後繼無人覆轍 【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思 2021/08/02 【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思 【東京奧運】蘇炳添創紀錄後感謝一男子：我的幸運之神 2021/08/02 【東京奧運】蘇炳添創紀錄後感謝一男子：我的幸運之神 【東京奧運】中國飛人蘇炳添來自中山 文武全才擁碩士學歷 2021/08/01 【東京奧運】中國飛人蘇炳添來自中山 文武全才擁碩士學歷 【東京奧運】蘇炳添男子百米跑第六！衝金失敗 雖敗猶榮 2021/08/01 【東京奧運】蘇炳添男子百米跑第六！衝金失敗 雖敗猶榮 你可能感興趣 【東京奧運】中國宜抓緊蘇炳添機遇 免重蹈劉翔後繼無人覆轍 11:26 2021/08/03 【東京奧運】中國宜抓緊蘇炳添機遇 免重蹈劉翔後繼無人覆轍 【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思 11:25 2021/08/02 【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思 【東京奧運】蘇炳添創紀錄後感謝一男子：我的幸運之神 10:58 2021/08/02 【東京奧運】蘇炳添創紀錄後感謝一男子：我的幸運之神 奧運會 運動 運動員 中山 運動 體育項目 廣州 中國 亞洲 東京