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蘇炳添東奧創造歷史 廣東產業支撐不可缺

中國 08:00 2021/08/05

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萬眾矚目的東京奧運男子100米短跑準決賽中，今年傷癒復出不久的暨大體育學院副教授蘇炳添，以近32歲「高齡」跑出9秒83破亞洲紀錄的成績，成為首位晉身奧運百米決賽的中國人，為國爭光。蘇炳添的成功，除了個人天賦、努力之外，廣東對體育的投資，以及高度產業化，可能也是幫助他成功的因素之一。

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