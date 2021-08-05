小米業績過關 手機已超蘋果 名家專區 2021/08/05 分享： 昨日A、H股指數走高，國企指數阻力上移至9700點，而小米集團（01810）第二季智能手機出貨量超越蘋果僅次三星，但歐洲市場則成功登頂，下周二會推出新手機，或可成為股價催化劑而重上30元大關，集團未來 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒生反彈阻力27000 政策傾斜體育股（第四版） 2021/08/04 恒生反彈阻力27000 政策傾斜體育股（第四版） 中字股實力談 - 蒙牛高增長 飲奶抗疫情 2021/08/04 蒙牛高增長 飲奶抗疫情 中字股實力談 - 港股震盪未結束 板塊輪到疫苗股（第四版） 2021/08/03 港股震盪未結束 板塊輪到疫苗股（第四版） 中字股實力談 - 重汽轉強勢 高息是賣點 2021/08/03 重汽轉強勢 高息是賣點 中字股實力談 - 恒指26000震盪整固 新能源車開動引擎（第四版） 2021/08/02 恒指26000震盪整固 新能源車開動引擎（第四版） 小米集團－W（01810） 5G 智能手機 小米 電訊 人民幣