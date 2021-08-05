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小米業績過關 手機已超蘋果

名家專區 2021/08/05

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昨日A、H股指數走高，國企指數阻力上移至9700點，而小米集團（01810）第二季智能手機出貨量超越蘋果僅次三星，但歐洲市場則成功登頂，下周二會推出新手機，或可成為股價催化劑而重上30元大關，集團未來

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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