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3新盤齊推 定價仍進取?

地產 14:00 2021/08/05

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大型新盤陸續出籠，新界兩盤提供不少細單位，而港島南岸揚海亦位於鐵路站上蓋，預計發展商都傾向以較進取價錢推盤。

  • 8月3盤齊推，大型新盤出籠
  • 新界兩盤供應細單位定價進取
  • 港島南岸項目開價有保證

經過7月份稍為回氣之後，剛踏入8月份，數個大型新盤都開始部署出擊，搶佔市場購買力。雖然內地多個省市爆發新冠疫情，而澳門事隔一年重現確診個案，令本港政府昨亦決定收緊「回港易」的政策，而香港亦新增一宗源頭不明本地初步確診個案，惟本港疫情仍相對穩定，加上已有一定的疫苗接種率，相信即使疫情再爆發對於經濟以及樓市，影響都會較為輕微。

至於即將推售的3個新盤，其中兩個以中小型單位為主，以薈藍為例，全盤的單位面積由181至257平方呎，全屬迷你單位，在愈細愈貴的因素之下，相信發展商都較傾向以高價推出。

焦點項目Wetland Seasons Bay，其姊妹盤Wetland Seasons Park 去年開賣銷情理想，發展商亦早已揚言今次會加價推出。而另一焦點黃竹坑站揚海，港島南岸第1期晉環今年初開售銷情驚人，平均每戶超過2,000萬元，但短短數月亦售逾600伙，並吸引大批投資者入市，故相信今期揚海亦絕對不會平售。

據美聯物業房地產數據及研究中心資料顯示，7月份累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約10,892伙，雖然較6月份10,859伙輕微回升約0.3%，但貨尾量連續兩個月低於1.1萬伙水平，已明顯較去年的平均數水平低，反映近月一手承接力相當不俗，對於發展商的定價會有刺激作用。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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