【股份解禁】快手解禁股今出籠 830億股份等出貨?（第三版）

港股今早輕微高開後反覆靠穩，龍頭科技股ATMXJ早段股價。惟科技半新股，快手 （01024） 解禁股今出籠，各路股東沽盤即湧現，股價在大成交配合下跌穿100元關再創新低，連帶其他科網股亦普遍受壓回落。

快手股價午後低見88.7元，大跌逾一成半再創新低，並以近全日低位收市，報89.1元。全日股份成交額增至近39億元，為第5大成交活躍股份。

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低招股價23% 基石投資蝕43億

快手收市價較招股價115元累積近23%，當日認購的基石投資者人人輸錢；現價相對今年2月中收市高位415元，累計跌幅近八成，蒸發市值近1.4萬億元。

快手於今年2月5日掛牌，6個月股份禁售期今日剛屆滿，單計基石投資者當日投資總額24.5億美元，折合約190億港元，認購股份已達1.65億股，還未計其他前期投資者及管理層股東持股可同步出籠。以今日收市價計，基石投資者帳面已蝕近43億元。

3大券商持倉增9.3億股 830億元股份待沽

快手的中央結算（CCASS）的經紀持倉紀錄顯示，在7月13及14日，有逾5.6億股由CCASS以外存入摩根大通戶口，佔快手已發行股本約13.5%。另有2.3億股於本周存入美林證券戶口，約1.38億股存入摩根士丹士戶口，即自上月中已有約9.3億股存入3大外資券商戶口，合共佔已發行股本約22%，現價計總值近830億元，相信大部份股份等待今日起解禁後出貨。

相對快手今日成交股數暫僅約4,100萬股，幾可肯定沽盤有餘未盡，無論對公司增長及盈利前景預測如何，現時並非考慮撈底時機。

快手為阿里巴巴2019年底回港第二上市以來，港股IPO市場集資額最大新股，今年2月初上市集資多達483億港元。

撰文：劉德斌