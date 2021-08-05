【股份解禁】快手解禁股今出籠 850億股份等出貨?（第二版）

港股今早輕微高開後反覆靠穩，龍頭科技股ATMXJ股價靠穩，阿里巴巴 （09988） 早段大部份時間升逾2%表現最佳。惟科技半新股，快手 （01024） 解禁股今出籠，各路股東沽盤即湧現，股價在大成交配合下跌穿100元關再創新低。

快手股價中午收報95.95元，大跌近9%再創新低，今早低見95.85元。半日股份成交額20億元，為第6大成交活躍股份。

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低招股價一成半 基石投資蝕28億

快手今早低位較招股價115元累積逾一成半，當日認購的基石投資者人人輸錢；現價相對今年2月中高位417.8元，跌幅更逾7成半。

快手於今年2月5日掛牌，6個月股份禁售期今日剛屆滿，單計基石投資者當日投資總額24.5億美元，折合約190億港元，認購股份已達1.65億股，還未計其他前期投資者及管理層股東持股可同步出籠。以最新股97.7元計，基石投資者帳面已蝕逾28億元。

3大券商持倉增8.7億股 850億元貨待沽

快手的中央結算（CCASS）的經紀持倉紀錄顯示，在7月13及14日，有逾5.6億股由CCASS以外存入摩根大通戶口，佔快手已發行股本約13.5%。另有2.3億股於本周存入美林證券戶口，約8,000萬股存入摩根士丹士戶口，即自上月中已有約8.7億股存入3大外資券商戶口，現價計總值850億元，相信大部份股份等待今日解禁後出貨。

相對快手今早成交股數暫僅約1,800萬股，幾可肯定沽盤有餘未盡，現時並非考慮撈底時機。

快手為阿里巴巴2019年底回港第二上市以來，港股IPO市場集資額最大新股，今年2月初上市集資多達483億港元。

撰文：劉德斌