銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 名家專區 14:36 2021/08/05 分享： 踏入下半年，樓價指數持續穩定增長，加上經濟濟復甦失業率下跌，銀行對樓市前景更樂觀，相繼增加資源搶佔樓按生意。近日有多家銀行先後提高現金回贈的金額，別小看僅回贈借貸額的1.2%至1.4%，但是對於樓市交投絕對有推動作用。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 2021/01/12 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 利好因素支持 又到轉按時機 2021/07/19 利好因素支持 又到轉按時機 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 2021/07/20 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 你可能感興趣 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 13:01 2021/01/12 新盤優惠多多買家仍須平衡風險 利好因素支持 又到轉按時機 14:00 2021/07/19 利好因素支持 又到轉按時機 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 13:25 2021/07/20 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 最新專欄文章 全幢工廈成投資者熱捧對象 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 2021/08/02 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 北區地價急升 農地補價要快手 2021/07/30 北區地價急升 農地補價要快手 東九龍甲廈空置壓力仍大 2021/07/29 東九龍甲廈空置壓力仍大 轉按 現金回贈 H按