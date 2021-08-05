銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？

踏入下半年，樓價指數持續穩定增長，加上經濟濟復甦失業率下跌，銀行對樓市前景更樂觀，相繼增加資源搶佔樓按生意。近日有多家銀行先後提高現金回贈的金額，別小看僅回贈借貸額的1.2%至1.4%，但是對於樓市交投絕對有推動作用。

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