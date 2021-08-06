美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 國際 19:02 2021/08/06 分享： 美國體操名將拜爾斯受心理問題困擾，早前宣佈退出多項奧運賽事，成為新聞焦點。年僅24歲的拜爾斯，於22歲已嬴得5面奧運獎牌及19面世錦賽金牌，她為追尋成為體操運動員夢想，背後作出眾多努力及犧牲。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 【東京奧運】8屆競走傳奇 51歲西班牙選手終告別 今日 【東京奧運】8屆競走傳奇 51歲西班牙選手終告別 【東京奧運】頒獎叫錯烏克蘭做ROC 奧組委道歉 2021/08/05 【東京奧運】頒獎叫錯烏克蘭做ROC 奧組委道歉 【東京奧運】第14日產生23金 田徑單日8金 今日 【東京奧運】第14日產生23金 田徑單日8金 【東京奧運】各國選手口罩邊款最靚 中國排第幾？ 2021/08/05 【東京奧運】各國選手口罩邊款最靚 中國排第幾？ 【東京奧運】澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金 2021/08/05 【東京奧運】澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金 你可能感興趣 【東京奧運】8屆競走傳奇 51歲西班牙選手終告別 今日 09:05 【東京奧運】8屆競走傳奇 51歲西班牙選手終告別 【東京奧運】頒獎叫錯烏克蘭做ROC 奧組委道歉 19:00 2021/08/05 【東京奧運】頒獎叫錯烏克蘭做ROC 奧組委道歉 【東京奧運】第14日產生23金 田徑單日8金 今日 08:05 【東京奧運】第14日產生23金 田徑單日8金 最新專欄文章 社媒恐變「宣傳機器」 網絡資訊須法律規管？ 2021/07/31 社媒恐變「宣傳機器」 網絡資訊須法律規管？ 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 2021/07/30 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 抗擊流行病數百年 靠隔離最有用？ 2021/07/24 抗擊流行病數百年 靠隔離最有用？ 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 2021/07/23 隔離一招用足644年 仍是抗疫金鐘罩？ 「看不見的天花板」 阻職場男女平等 2021/07/17 「看不見的天花板」 阻職場男女平等 網絡熱話 醜聞 運動 運動員 美國 運動 體操