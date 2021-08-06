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美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇

國際 19:02 2021/08/06

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美國體操名將拜爾斯受心理問題困擾，早前宣佈退出多項奧運賽事，成為新聞焦點。年僅24歲的拜爾斯，於22歲已嬴得5面奧運獎牌及19面世錦賽金牌，她為追尋成為體操運動員夢想，背後作出眾多努力及犧牲。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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