屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 名家專區 09:00 2021/08/06 分享： 隨著疫情緩和之後，商舖再次引起市場關注，最先跑出不是一綫區地舖，反而是屯馬綫概念的九龍城、土瓜灣一帶舖位，成為投資者竉兒。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 你可能感興趣 商舖回穩勝商廈 01:00 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 11:00 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 最新專欄文章 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 2021/08/05 銀行按揭戰升溫 為樓市助攻？ 全幢工廈成投資者熱捧對象 2021/08/04 全幢工廈成投資者熱捧對象 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 2021/08/03 疫情穩定 今年新盤銷售多兩成？ 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 2021/08/02 樓價將是青衣新盤最大selling point ？ 北區地價急升 農地補價要快手 2021/07/30 北區地價急升 農地補價要快手 商舖 市建局 九龍城 土瓜灣 發展商