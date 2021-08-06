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屯馬綫效應  舖位市場率先受惠？

名家專區 09:00 2021/08/06

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隨著疫情緩和之後，商舖再次引起市場關注，最先跑出不是一綫區地舖，反而是屯馬綫概念的九龍城、土瓜灣一帶舖位，成為投資者竉兒。

...

欄名 : 樓市分析

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