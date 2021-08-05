Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 國際 21:39 2021/08/05 分享： 有散戶大本營之稱的網上券商Robinhood（美：HOOD），向來新聞多多，上交易日再成市場焦點，其股價走勢一改上市最初數日平淡表現，甫開市火箭式飈升，升到觸發熔斷，一度升81%至85美元水平，較招股價38美元高124%，再次在美國論壇Reddit著名子群組WallStreetBets受熱議。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/04 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 2021/08/02 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 2021/07/30 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 電動車時代來臨 Tesla早着先機 2021/07/29 電動車時代來臨 Tesla早着先機 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 2021/07/28 歐盟「環保關稅」 中印抱團反對 你可能感興趣 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 19:04 2021/08/04 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 07:00 2021/08/02 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 19:26 2021/07/30 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 最新專欄文章 國金札記 - Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 今日 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/04 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 國金札記 - 奧運泳將群雄並起 美國一哥地位危矣 2021/08/03 奧運泳將群雄並起 美國一哥地位危矣 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 2021/08/02 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 2021/08/02 極高公眾期望 成頂尖運動員惡魔之吻 美股 股票 期權 美國 沽空