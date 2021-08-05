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Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？

國際 21:39 2021/08/05

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有散戶大本營之稱的網上券商Robinhood（美：HOOD），向來新聞多多，上交易日再成市場焦點，其股價走勢一改上市最初數日平淡表現，甫開市火箭式飈升，升到觸發熔斷，一度升81%至85美元水平，較招股價38美元高124%，再次在美國論壇Reddit著名子群組WallStreetBets受熱議。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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