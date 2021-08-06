快手基石股東勁蝕 重創投資情緒

港股昨輕微高開後窄幅爭持，龍頭科技股ATMXJ早段股價靠穩。惟科網半新股快手（01024）解禁股昨出籠，股價在大成交配合下再現洗倉式下跌，連帶其他重磅科技股亦受拖累。

快手股價午後低見88.7元，大跌逾

...