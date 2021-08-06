  • 28°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 02:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

快手基石股東勁蝕 重創投資情緒

名家專區 2021/08/06

分享：

港股昨輕微高開後窄幅爭持，龍頭科技股ATMXJ早段股價靠穩。惟科網半新股快手（01024）解禁股昨出籠，股價在大成交配合下再現洗倉式下跌，連帶其他重磅科技股亦受拖累。

快手股價午後低見88.7元，大跌逾

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 阿里估值吸引 等待監管潮退
2021/08/05
阿里估值吸引 等待監管潮退
透視中港美 - 官媒定性狠批 騰訊創傷難癒
2021/08/04
官媒定性狠批 騰訊創傷難癒
透視中港美 - 滙豐派息手緊 最少4厘息揸手？
2021/08/03
滙豐派息手緊 最少4厘息揸手？
透視中港美 - 走資+加印花稅=交投轉淡
2021/08/02
走資+加印花稅=交投轉淡
透視中港美 - 港股ETF大成交吸資 大戶撈底？
2021/07/31
港股ETF大成交吸資 大戶撈底？
港股 IPO 抖音 字節跳動 主權基金 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 退休基金

上一篇文章

海螺破腳穿頭 好友進行反攻

下一篇文章

【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版