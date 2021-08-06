快手基石股東勁蝕 重創投資情緒 名家專區 2021/08/06 分享： 港股昨輕微高開後窄幅爭持，龍頭科技股ATMXJ早段股價靠穩。惟科網半新股快手（01024）解禁股昨出籠，股價在大成交配合下再現洗倉式下跌，連帶其他重磅科技股亦受拖累。 快手股價午後低見88.7元，大跌逾 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里估值吸引 等待監管潮退 2021/08/05 阿里估值吸引 等待監管潮退 透視中港美 - 官媒定性狠批 騰訊創傷難癒 2021/08/04 官媒定性狠批 騰訊創傷難癒 透視中港美 - 滙豐派息手緊 最少4厘息揸手？ 2021/08/03 滙豐派息手緊 最少4厘息揸手？ 透視中港美 - 走資+加印花稅=交投轉淡 2021/08/02 走資+加印花稅=交投轉淡 透視中港美 - 港股ETF大成交吸資 大戶撈底？ 2021/07/31 港股ETF大成交吸資 大戶撈底？ 港股 IPO 抖音 字節跳動 主權基金 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 退休基金