石藥穩定增長 估值可望調升 名家專區 2021/08/06 分享： 立秋前A、H股指數繼續震盪整固，若然技術指標今日發出買入訊號，反彈可以持續下去。而醫藥股在中央年中公布深化醫改後調整，但石藥集團（01093）未來三年盈利年均複合增長可逾14%，估值又較對手吸引，有潛 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股現買入訊號 阻力保歷加中軸（第四版） 2021/08/05 港股現買入訊號 阻力保歷加中軸（第四版） 中字股實力談 - 小米業績過關 手機已超蘋果 2021/08/05 小米業績過關 手機已超蘋果 中字股實力談 - 恒生反彈阻力27000 政策傾斜體育股（第四版） 2021/08/04 恒生反彈阻力27000 政策傾斜體育股（第四版） 中字股實力談 - 蒙牛高增長 飲奶抗疫情 2021/08/04 蒙牛高增長 飲奶抗疫情 中字股實力談 - 港股震盪未結束 板塊輪到疫苗股（第四版） 2021/08/03 港股震盪未結束 板塊輪到疫苗股（第四版） 醫療機構 醫藥股 治療 石藥集團（01093） 人民幣 板塊