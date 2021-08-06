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石藥穩定增長 估值可望調升

名家專區 2021/08/06

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立秋前A、H股指數繼續震盪整固，若然技術指標今日發出買入訊號，反彈可以持續下去。而醫藥股在中央年中公布深化醫改後調整，但石藥集團（01093）未來三年盈利年均複合增長可逾14%，估值又較對手吸引，有潛

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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