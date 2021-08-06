安投王浩然：無糖飲品成投資風口 名家專區 2021/08/06 分享： 內地持續對大型科網企業加強監管，在7月初先後對滴滴出行﹙DIDI﹚、運滿滿﹙YMM﹚及BOSS直聘﹙BOSS﹚的等實施網絡安全審查，令剛剛赴美上市的滴滴股價慘遭滑鐵盧。一眾中概科網股股價更因而持續受壓 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 王浩然 安投管理合夥人 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 摩通私銀鄭子豐︰幣策趨正常 政策促創新 2021/08/05 摩通私銀鄭子豐︰幣策趨正常 政策促創新 施羅德佘康如：看好網購及再生能源 2021/08/04 施羅德佘康如：看好網購及再生能源 宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會 2021/08/03 宏利謝企剛：無差別拋售 投資現機會 信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股 2021/07/30 信銀劉建民：再通脹≠通脹 買價值周期股 專訪 - 長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 2021/07/29 長勝將軍劉國傑：跌市揀股衡量盈利風險 疫情 中國市場 東南亞 農夫山泉（09633） 康師傅（00322） 汽水 投資策略 大行報告 板塊 美元