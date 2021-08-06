安投王浩然：無糖飲品成投資風口

內地持續對大型科網企業加強監管，在7月初先後對滴滴出行﹙DIDI﹚、運滿滿﹙YMM﹚及BOSS直聘﹙BOSS﹚的等實施網絡安全審查，令剛剛赴美上市的滴滴股價慘遭滑鐵盧。一眾中概科網股股價更因而持續受壓

...