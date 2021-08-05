青衣薈藍呎價貴絶同區 考驗承接力

青衣薈藍單位細、銀碼細，但呎價貴絕同區，已達市區樓的價錢水平，反映發展商定價相當進取，同時亦考驗市場的承接能力。

青衣薈藍首批64伙

折實呎價達2.2萬元

細戶供應增考驗承接

宏安地產（01243）旗下青衣新盤薈藍，昨日首推64伙，定價十分進取，折實呎價由18,692至22,414元，比同區新盤高約25%，亦較區內指標二手屋苑貴約15%，薈藍全屬開放式及1房細戶，反映發展商對這類細單位的承接力十分有信心。

據資料顯示，宏安於2018年以8.67億元，投得寮吐路的地皮發展，每呎樓面地價亦高達8,491元，創下青衣區地價新高，當年投地成本高，亦推使發展商爭取更高價錢開賣。

不過，薈藍首批單位定價水平已經貼近市區的新樓水平，舉例，早前啟德大型新盤維港1號開價，首批212個單位，折實呎價19,888至26,204元，薈藍部分單位甚至比維港1號更貴。

據美聯物業房地產數據及研究中心早前統計的數據，截至7月下旬，推出的27個全新項目中，涉及單位總數8,612伙，總數售出5,183伙，售出率約6成。1房單位的售出率錄65.4%，屬售出比率最高的戶型，反觀開放式單位只有49.3%，屬第二低的戶型。最低屬4房或以上大單位，售出比率43.4%。

雖然開放式單位銀碼普遍較細，但近年一手同類供應多，加上部分1、2房單位的銀碼亦可以做到高成數按揭，令開放式細戶的受歡迎程度略減。所以，今次薈藍定價可謂十分考驗市場的承接能力。