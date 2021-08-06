【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評） 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/06 分享： 香港政府派發的5,000元電子消費券，第一期於8月1日起發放，政府估計電子消費券將帶來約0.7%的GDP增長。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 2021/08/05 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 今日 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 你可能感興趣 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 14:58 2021/08/05 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 今日 07:18 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 最新專欄文章 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 今日 【名家評國策】曾淵滄：唔俾補習係大改革！ 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 2021/08/05 【名家看車股】晶片荒誰受累？瑞銀胡一帆：汽車業衝擊最嚴重！（附名家國策點評） 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 2021/08/05 【名家看內房】恒大「大到不能倒」？曾淵滄：賣資產還債！ 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 2021/08/05 【名家看賭股】澳門爆疫！黃國英：趁跌可以諗諗！ 【名家看監管】長勝將軍劉國傑：燒錢是不可持續！（附名家十大持倉名單） 2021/08/04 【名家看監管】長勝將軍劉國傑：燒錢是不可持續！（附名家十大持倉名單） 人物專訪 鄭子豐 電子消費券 疫情 私人銀行 REITS 經濟 珠寶 商場 銷售