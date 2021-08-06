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【電子消費券】未能出外旅行？名家鄭子豐：刺激本地消費！（附名家國策點評）

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/06

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香港政府派發的5,000元電子消費券，第一期於8月1日起發放，政府估計電子消費券將帶來約0.7%的GDP增長。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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