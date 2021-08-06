Robinhood股價坐火箭 GameStop事件恐重演？ 名家專區 2021/08/06 分享： 有散戶大本營之稱的網上券商Robinhood（美：HOOD），上交易日再成市場焦點，其股價走勢一改上市最初數日平淡表現，甫開市火箭式飈升，觸發熔斷，一度升81%至85美元水平，較招股價38美元高124 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 2021/08/05 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 國金札記 - Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/05 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 2021/08/04 Archegos爆倉嚴重損手 瑞信報告揭來龍去脈 國金札記 - 奧運泳將群雄並起 美國一哥地位危矣 2021/08/03 奧運泳將群雄並起 美國一哥地位危矣 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 2021/08/02 奧運游泳美國不再稱霸 只是一時失手？ 美股 GameStop（美：GME） 美國上市公司 股票 美元