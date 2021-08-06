Robinhood股價坐火箭 GameStop事件恐重演？

有散戶大本營之稱的網上券商Robinhood（美：HOOD），上交易日再成市場焦點，其股價走勢一改上市最初數日平淡表現，甫開市火箭式飈升，觸發熔斷，一度升81%至85美元水平，較招股價38美元高124

...