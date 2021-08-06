  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (週五) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪股價】避開國策風險 比亞迪續闖新高（第三版）

財金 19:02 2021/08/06

分享：

比亞迪  （01211） 今早逆市創新高，股價裂口高開約4%後，早段一度閃飆約9%，高見295元創紀錄新高。其後升幅逐步收窄，收市升1.7%，報275.4元。

    點擊圖片放大

比亞迪逆市創新高，再次引證避開政策風險為今時今日投資中資股的必須策略。筆者在《透視中港美》專欄中不只一次推介新能源車，為碳中和國策下的投資之選，現時仍在收取國家補貼，與芯片股同為政策風險最低的新經濟股範疇。

國策支持下，比亞迪剛公布7月汽車總產量約5.96萬輛，較去年同期勁升89%，其中新能源汽車產量近5.1萬輛，按年增加2.34倍。今年以來，比亞迪累計汽車總產量按年升6成半至31.3萬輛，新能源汽車佔66%，銷量按年增逾1.7倍。

科網平台監管風波持續，北水投資者近日持續沽售騰訊 （00700） 、美團 （03690） ，以至小米 （01810） 資金流向亦相對反覆。惟獨比亞迪再獲北水追捧明顯，上周四反彈市中吸資近10億元，其後數日資金亦持續淨流入。

內媒更有報道指，比亞迪將於明年次季開起向Tesla（美：TSLA）供應「刀片電池」。目前配有「刀片電池」的特斯拉車型已進入C樣測試階段。比亞迪對消息暫未置評。

比亞迪以外，上月來港第一上市的小鵬汽車 （09868） 為純電動車製造商，日前公布7月交付逾八千輛智能車，按年增近2.3倍，按月增22%，創下小鵬最高月度交付紀錄。營運數據公布以來，股價上周累升約一成。小鵬今日升2.4%，收報168.7元，較165元招股價微升2%。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【快手解禁】快手解禁股主力待出籠 未到撈底時（第二版）
今日
【快手解禁】快手解禁股主力待出籠 未到撈底時（第二版）
【股份解禁】快手解禁股今出籠 830億股份等出貨?（第三版）
2021/08/05
【股份解禁】快手解禁股今出籠 830億股份等出貨?（第三版）
【大市拆局】騰訊股價現曙光 北水連沽14日後初回流（第三版）
2021/08/04
【大市拆局】騰訊股價現曙光 北水連沽14日後初回流（第三版）
【滙豐派息】滙豐派息英美大行中最手緊 近午後低位收市（第四版）
2021/08/02
【滙豐派息】滙豐派息英美大行中最手緊 近午後低位收市（第四版）
【技術分析】恒指完成補裂口 短綫繼續反彈（第二版）
2021/08/02
【技術分析】恒指完成補裂口 短綫繼續反彈（第二版）
小鵬汽車－W（09868） 電動車 新經濟股 晶片 經濟 新經濟 補貼 新能源 汽車 新能源汽車銷量

上一篇文章

【快手解禁】快手解禁股主力待出籠 未到撈底時（第二版）

下一篇文章

美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版