【比亞迪股價】避開國策風險 比亞迪續闖新高（第三版）

比亞迪 （01211） 今早逆市創新高，股價裂口高開約4%後，早段一度閃飆約9%，高見295元創紀錄新高。其後升幅逐步收窄，收市升1.7%，報275.4元。

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比亞迪逆市創新高，再次引證避開政策風險為今時今日投資中資股的必須策略。筆者在《透視中港美》專欄中不只一次推介新能源車，為碳中和國策下的投資之選，現時仍在收取國家補貼，與芯片股同為政策風險最低的新經濟股範疇。

國策支持下，比亞迪剛公布7月汽車總產量約5.96萬輛，較去年同期勁升89%，其中新能源汽車產量近5.1萬輛，按年增加2.34倍。今年以來，比亞迪累計汽車總產量按年升6成半至31.3萬輛，新能源汽車佔66%，銷量按年增逾1.7倍。

科網平台監管風波持續，北水投資者近日持續沽售騰訊 （00700） 、美團 （03690） ，以至小米 （01810） 資金流向亦相對反覆。惟獨比亞迪再獲北水追捧明顯，上周四反彈市中吸資近10億元，其後數日資金亦持續淨流入。

內媒更有報道指，比亞迪將於明年次季開起向Tesla（美：TSLA）供應「刀片電池」。目前配有「刀片電池」的特斯拉車型已進入C樣測試階段。比亞迪對消息暫未置評。

比亞迪以外，上月來港第一上市的小鵬汽車 （09868） 為純電動車製造商，日前公布7月交付逾八千輛智能車，按年增近2.3倍，按月增22%，創下小鵬最高月度交付紀錄。營運數據公布以來，股價上周累升約一成。小鵬今日升2.4%，收報168.7元，較165元招股價微升2%。

撰文：劉德斌