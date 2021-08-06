【快手解禁】快手解禁股主力待出籠 未到撈底時

快手 （01024） 昨日新股禁售期剛屆滿，股價即在大成交配合下急挫一成半。快手股價今早最多再跌逾12%，早段低見78.6元後跌幅收窄，中午收報82.75元，跌逾7%。

快手成交較昨日進一步急增，半日成交45億元，遠較昨日成交39億元高出一成半。筆者的理解是快手解禁股今日才剛出籠，沽盤遠遠未全日反映。

今早多宗大手上板 解禁股先頭部隊

快手今日的大額成交，包括多宗大手上板交易，包括開市前一宗951萬股，以86.7元成交的交义盤上板，涉資約8.25億元。86.7元作價，較昨日收市價89.1元折讓近3%，相信是機構大戶昨日尾市或收市後場外對盤成交。

另快手開市後首15分鐘，還有最少5宗大手交易上板，合共涉資約2.4億元，最低造價78.6元，正是今日場內交易最低價。

3大券商持倉未減 解禁股未出籠

在今早這些大手成交上板前，機構大戶的持倉變化不大，可以視為基石投資者及前期投資者、管理層股東持股仍未大規模流出市場的旁證。港交所 （00388） 中央結算（CCASS）中介持倉紀錄顯示，摩根大通、美林遠東及摩根士丹利等3家早前有股東大舉搬倉存入股份的券商，昨日持倉變動不大。另渣打昨持倉大增約5.6億股，持倉急增至已發行股東約14.3%，反映另有主要股東搬倉到經紀戶口。

換言之，快手基石投資者等大戶股東，昨日並未大規模沽貨。股價昨洗倉式大跌，更大程度上是其他股東預期解禁股大舉出籠，爭相減倉走避的人踐人事件。

但大戶股東的解禁股主要未出籠，並不代表不會出籠，股東在解禁前20日至數日前，大費周章將持股由託管商戶口轉入經紀行戶口，絶不會是巧合或偶然。沽盤未出籠，可能是未能接受以低招股價逾兩成沽資勁蝕，或忌諱大舉沽貨，只會短時間將股價踐得更低。

在大戶沽貨部署未明前，筆者維持今日《透視中港美》專欄文章「快手基石股東勁蝕 重創投資情緒」的建議，即使看好公司收入增長前景，仍宜待超級大戶的沽盤洪峰過後再謀後動。

撰文：劉德斌