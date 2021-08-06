【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」 名家專區 12:30 2021/08/06 分享： 人所共知，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood頭號愛股是Tesla（特斯拉），她近日雖然繼續唱好Tesla股價，但暗中卻不斷高位減持，然而更值得留意是她對另一行業的「首選股」卻密密瘋狂加注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 最新專欄文章 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 2021/07/30 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） 2021/07/23 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ 2021/07/16 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ ARK追蹤 - 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） 2021/07/08 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） 2021/06/26 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） Cathie Wood 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Roku（美：ROKU） 主動型ETF 買入 美股 ETF