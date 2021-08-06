【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」

人所共知，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood頭號愛股是Tesla（特斯拉），她近日雖然繼續唱好Tesla股價，但暗中卻不斷高位減持，然而更值得留意是她對另一行業的「首選股」卻密密瘋狂加注。

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