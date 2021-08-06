【國策與港股】撈底前辨清增長股 刀口股 　　

恒指近期於二萬六上落，政策成了影響港股的源頭，不少板塊異動都直接與政策扣上，利好的有體育行業、憧憬的有財政政策對基建投資的助力，利淡的一眾與青少年／下一代有關的監管，網遊、電子煙、生長激素都成市場的刀口行業，另一類是價格飈上的大宗商品股，還有不時遭調控的內房行業。

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