【國策與港股】撈底前辨清增長股 刀口股 研究報告 15:14 2021/08/06 分享： 恒指近期於二萬六上落，政策成了影響港股的源頭，不少板塊異動都直接與政策扣上，利好的有體育行業、憧憬的有財政政策對基建投資的助力，利淡的一眾與青少年／下一代有關的監管，網遊、電子煙、生長激素都成市場的刀口行業，另一類是價格飈上的大宗商品股，還有不時遭調控的內房行業。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【內房觀察】地產關門、物管開窗？ 2021/08/05 【內房觀察】地產關門、物管開窗？ 【市場潮流】「重製造」大勢所趨 留意三大板塊 2021/08/04 【市場潮流】「重製造」大勢所趨 留意三大板塊 【行業分析】國內新能源汽車產銷速增高 中游動力電池需求旺盛 2021/07/30 【行業分析】國內新能源汽車產銷速增高 中游動力電池需求旺盛 【行業分析】國產啤走高端化 啤酒板塊有望提價 2021/07/29 【行業分析】國產啤走高端化 啤酒板塊有望提價 【雙減政策】教育新政落地 教育股震蕩未完 2021/07/28 【雙減政策】教育新政落地 教育股震蕩未完 受累股 撈底 財政政策 教育行業 行業 中國 恒生指數 市場動向 股票 港股