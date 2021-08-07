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避監管風險 首選新能源車

名家專區 2021/08/07

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港股昨日窄幅爭持，全日高低波幅僅約200多點。市場缺乏焦點，投資者繼續注視內地行業監管消息。

最新遭官媒釘上的是配方奶粉，新華社發文指配方奶粉營銷是影響產婦選擇母乳餵養的一大原因，促加強對母乳代用品營銷

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欄名 : 透視中港美

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