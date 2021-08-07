避監管風險 首選新能源車 名家專區 2021/08/07 分享： 港股昨日窄幅爭持，全日高低波幅僅約200多點。市場缺乏焦點，投資者繼續注視內地行業監管消息。 最新遭官媒釘上的是配方奶粉，新華社發文指配方奶粉營銷是影響產婦選擇母乳餵養的一大原因，促加強對母乳代用品營銷 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 快手基石股東勁蝕 重創投資情緒 2021/08/06 快手基石股東勁蝕 重創投資情緒 透視中港美 - 阿里估值吸引 等待監管潮退 2021/08/05 阿里估值吸引 等待監管潮退 透視中港美 - 官媒定性狠批 騰訊創傷難癒 2021/08/04 官媒定性狠批 騰訊創傷難癒 透視中港美 - 滙豐派息手緊 最少4厘息揸手？ 2021/08/03 滙豐派息手緊 最少4厘息揸手？ 透視中港美 - 走資+加印花稅=交投轉淡 2021/08/02 走資+加印花稅=交投轉淡 汽車股 新能源 奶粉 吉利汽車（00175） 雅士利國際（01230） 蒙牛乳業（02319） 長城汽車（02333） 中國飛鶴（06186） 人民幣 新經濟