洛鉬被低估 盈利高增長 名家專區 2021/08/07 分享： 國企指數昨日收報9273點，全周呈好淡爭持的「陀螺」，中期走勢仍然不樂觀，但內地疫情反彈暫未見影響經濟復甦步伐，洛陽鉬業（03993）可繼續受惠經濟增長和電池需求上升，今年盈利會出現高增長，但估值在有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股中期續探底 短綫反彈未絕望（第四版） 2021/08/06 港股中期續探底 短綫反彈未絕望（第四版） 中字股實力談 - 石藥穩定增長 估值可望調升 2021/08/06 石藥穩定增長 估值可望調升 中字股實力談 - 港股現買入訊號 阻力保歷加中軸（第四版） 2021/08/05 港股現買入訊號 阻力保歷加中軸（第四版） 中字股實力談 - 小米業績過關 手機已超蘋果 2021/08/05 小米業績過關 手機已超蘋果 中字股實力談 - 恒生反彈阻力27000 政策傾斜體育股（第四版） 2021/08/04 恒生反彈阻力27000 政策傾斜體育股（第四版） 洛陽鉬業（03993） 中國燃氣（00384） 新能源 疫情 碳中和 有色金屬股 人民幣 板塊