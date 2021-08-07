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洛鉬被低估 盈利高增長

名家專區 2021/08/07

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國企指數昨日收報9273點，全周呈好淡爭持的「陀螺」，中期走勢仍然不樂觀，但內地疫情反彈暫未見影響經濟復甦步伐，洛陽鉬業（03993）可繼續受惠經濟增長和電池需求上升，今年盈利會出現高增長，但估值在有

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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